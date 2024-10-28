Ольмо высказался о возможной победе Родри в номинации на «Золотой мяч»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Даниэль Ольмо высказался по поводу возможной победы хавбека английского «Манчестер Сити» Родри в номинации на «Золотой мяч» 2024 года.

«Я не удивлён, если Родри выиграет, для меня он был фаворитом вместе с [Даниэлем] Карвахалем. Как друг и партнёр я очень это отмечаю», — сказал Ольмо на флеш-интервью в зале церемонии.

Напомним, сегодня, 28 октября, France Football вручит «Золотой мяч» за сезон-2023/2024. Торжественная церемония проходит в парижском театре Шатле, расположенном на одноимённой площади на берегу Сены.

В прошлом сезоне обладателем «Золотого мяча» стал нападающий «Интер Майами» Лионель Месси.