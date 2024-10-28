В соцсетях «Севильи» пошутили над мадридским «Реалом»

В социальных сетях «Севильи» пошутили в адрес мадридского «Реала». Ранее стало известно, что «сливочные» отменили поездку на церемонию вручения «Золотого мяча» 2024 года, узнав о грядущей победе полузащитника английского «Манчестер Сити» Родри. Нападающий Винисиус Жуниор решил не участвовать в мероприятии, клуб и партнёры поддержали его.

«Админ не поедет в Париж, так как ему сказали, что он не выиграет «Золотой мяч», — говорится в сообщении «Севильи» в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, сегодня, 28 октября, France Football вручит «Золотой мяч» за сезон-2023/2024. Торжественная церемония проходит в парижском театре Шатле, расположенном на одноимённой площади на берегу Сены.

В прошлом сезоне обладателем «Золотого мяча» стал нападающий «Интер Майами» Лионель Месси.