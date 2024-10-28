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Холанд предпочёл игру чемпионата Швеции посещению церемонии вручения «Золотого мяча»

Холанд предпочёл игру чемпионата Швеции посещению церемонии вручения «Золотого мяча»
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд предпочёл не посещать церемонию вручения «Золотого мяча» и прилетел на матч чемпионата Швеции между «Мальмё» и «Гётеборгом». Соответствующую фотографию норвежский форвард разместил в соцсетях.

Фото: Страница Эрлинга Холанда в социальной сети

Напомним, сегодня, 28 октября, France Football вручит «Золотой мяч» за сезон-2023/2024. Торжественная церемония в эти минуты проходит в парижском театре Шатле, расположенном на одноимённой площади на берегу Сены.

До сегодняшнего дня СМИ и эксперты называли главным претендентом на «Золотой мяч» Винисиуса Жуниора из «Реала». Однако в последние часы стало известно, что составить ему серьёзную конкуренцию может одноклубник Холанда Родри.

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