Видео: публика скандирует «Месси» после прибытия делегации «Барселоны» на «Золотой мяч»

Публика вспомнила о нападающем «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеле Месси перед церемонией вручения «Золотого мяча» 2024 года.

Мероприятие, организованное Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и France Football, проходит сегодня, 28 октября, в Париже. Форвард Лионель Месси, получивший «Золотой мяч» в восьмой раз в прошлом году, в этом не попал в шорт-лист.

Торжественная церемония проходит в парижском театре Шатле, расположенном на одноимённой площади на берегу Сены.

Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до зимы 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 37-летнего футболиста составляет € 25 млн.