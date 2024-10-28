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17-летний Ямаль признан лучшим молодым футболистом по версии France Football

17-летний Ямаль признан лучшим молодым футболистом по версии France Football
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17-летний крайний нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль выиграл «Копа Трофи» — награду лучшему футболисту мира в возрасте до 21 года по итогам сезона-2023/2024 по версии журнала France Football. Церемония проходит в эти минуты в парижском театре «Шатле».

Итоги голосования на награду «Копа Трофи» (топ-3):

  1. Ламин Ямаль;
  2. Арда Гюлер;
  3. Кобби Майну.

Отметим, что организаторы премии «Золотой мяч» уже объявили имена футболистов, которые в голосовании заняли места с 11-го по 29-е включительно. В списке этих игроков не оказалось вингера «Барселоны» Ламина Ямаля. Таким образом, талантливый футболист вошёл в топ-10. Можно констатировать факт – Ямаль стал самым молодым футболистом, который попал в топ-10 премии «Золотой мяч». Ламину покорилось это достижение в возрасте 17 лет 107 дней.

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