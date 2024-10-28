Действующие игроки «Реала» не появились на церемонии вручения «Золотого мяча»

Никто из действующих футболистов и тренеров мадридского «Реала» не присутствует на церемонии вручения «Золотого мяча» в Париже. Торжественная церемония в эти минуты проходит в парижском театре Шатле. Кроме того, руководство клуба тоже решило проигнорировать масштабное событие.

Ранее появилась информация, что никто из представителей мадридского «Реала» не будет присутствовать на церемонии вручения «Золотого мяча» в Париже. Об этом на своей странице в социальной сети заявил журналист Фабрицио Романо. Сообщалось, что ни президент клуба Флорентино Перес, ни главный тренер команды Карло Анчелотти, ни вингер Винисиус Жуниор не полетят в столицу Франции. Решение бойкотировать мероприятие связано с тем, что бразильский вингер «сливочных» якобы не получит «Золотой мяч».