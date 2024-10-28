Черчесов: моя работа в Казахстане — это отдельная тема

Главный тренер национальной команды Казахстана Станислав Черчесов не стал отвечать на вопрос о своей работе.

«Об этом в следующий раз. Это отдельная тема».

Он также отметил, что не сможет присутствовать на Матче легенд, посвящённом памяти Фёдора Черенкова, который состоится 13 ноября в Москве.

«На этой игре не смогу быть — 14-го у нас игра с Австрией», — приводит слова Черчесова «РБ Спорт».

Отметим, что Станислав Черчесов не одержал ни одной победы в четырёх матчах на посту главного тренера национальной команды Казахстана. В последней игре Лиги наций УЕФА подопечные Черчесова потерпели поражение от сборной Словении со счётом 0:1.