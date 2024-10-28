Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Черчесов: моя работа в Казахстане — это отдельная тема

Черчесов: моя работа в Казахстане — это отдельная тема
Комментарии

Главный тренер национальной команды Казахстана Станислав Черчесов не стал отвечать на вопрос о своей работе.

«Об этом в следующий раз. Это отдельная тема».

Он также отметил, что не сможет присутствовать на Матче легенд, посвящённом памяти Фёдора Черенкова, который состоится 13 ноября в Москве.

«На этой игре не смогу быть — 14-го у нас игра с Австрией», — приводит слова Черчесова «РБ Спорт».

Отметим, что Станислав Черчесов не одержал ни одной победы в четырёх матчах на посту главного тренера национальной команды Казахстана. В последней игре Лиги наций УЕФА подопечные Черчесова потерпели поражение от сборной Словении со счётом 0:1.

Материалы по теме
Тренер сборной Казахстана Черчесов: никто, кроме меня, не знал, когда Черенков в форме
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android