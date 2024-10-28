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«Реал» Мадрид стал лучшим мужским клубом по итогам сезона-2023/2024

«Реал» Мадрид стал лучшим мужским клубом по итогам сезона-2023/2024
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Мадридский «Реал» признан лучшим клубом в сезоне-2023/2024. После объявления результата ведущие перешли к следующей номинации, так как никто из представителей «сливочных» не приехал на церемонию награждения.

В номинацию также попали дортмундская «Боруссия», испанская «Жирона», немецкий «Байер» и английский «Манчестер Сити».

«Реал» Мадрид в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов УЕФА, Ла Лигу и суперкубок Испании.

Ранее появилась информация, что никто из представителей мадридского «Реала» не будет присутствовать на церемонии вручения «Золотого мяча» в Париже. Решение бойкотировать мероприятие связано с тем, что бразильский вингер «сливочных» Винисиус Жуниор якобы не получит «Золотой мяч».

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