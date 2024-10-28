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«Барселона» стала лучшим женским клубом по итогам сезона-2023/2024

«Барселона» стала лучшим женским клубом по итогам сезона-2023/2024
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Каталонская «Барселона» признана лучшим женским клубом мира по итогам сезона-2023/2024.

Футболистки сине-гранатовых в минувшем сезоне выиграли Лигу чемпионов, Ла Лигу, а также Кубок и Суперкубок страны. Каталонская «Барселона» является рекордсменом по победам в чемпионате Испании (9 трофеев), Кубке (10) и Суперкубке страны (4).

После семи сыгранных матчей женская «Барселона» располагается на первой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2024/2025, набрав в свой актив 21 очко. В следующем туре сине-гранатовые встретятся с «Эйбаром». Матч состоится 2 ноября на стадионе «Йохан Кройф Арена», начало — в 20:30 мск.

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