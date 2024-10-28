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Кейн и Мбаппе стали обладателями награды имени Герда Мюллера

Кейн и Мбаппе стали обладателями награды имени Герда Мюллера
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Нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн и форвард национальной команды Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе стали обладателями награды имени Герда Мюллера, вручаемой журналом France Football самому результативному футболисту сезона-2023/2024. Об этом было объявлено сегодня, 28 октября, на церемонии вручения «Золотого мяча», которая в эти минуты проходит в парижском театре Шатле.

Оба футболиста по итогам минувшего сезона забили в общей сложности по 52 гола.

Примечательно, что Мбаппе не прибыл на церемонию вручения «Золотого мяча» в Париж. Таким образом, во время вручения награды на сцене находился только Гарри Кейн.

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