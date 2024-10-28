17-летний Ямаль занял восьмое место в голосовании за «Золотой мяч»

17-летний крайний нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль, который выиграл «Копа Трофи» — награду лучшему футболисту мира в возрасте до 21 года по итогам сезона-2023/2024 по версии журнала France Football — занял восьмое место в голосовании за «Золотой мяч».

Девятое место досталось бывшему полузащитнику «Реала» и сборной Германии Тони Кроосу. 10-ю строчку занял форвард «Баварии» и национальной команды Англии Гарри Кейн.

Теперь можно констатировать факт – Ямаль стал самым молодым футболистом, который попал в топ-10 премии «Золотой мяч». Ламину покорилось это достижение в возрасте 17 лет 107 дней.