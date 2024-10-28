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Медиаслужба «Золотого мяча» перепутала Родри с Рубеном Диашем

Медиаслужба «Золотого мяча» перепутала Родри с Рубеном Диашем
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Медиаслужба церемонии вручения «Золотого мяча» допустила грубую ошибку, презентуя в социальных сетях гостей текущего мероприятия.

Администратор официального аккаунта перепутал одного из основных претендентов на «Золотой мяч» — хавбека «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри — с его одноклубником, защитником сборной Португалии Рубеном Диашем.

Фото: скриншот

«Родри на месте», — подписала пресс-служба премии фото Рубена.

Оплошность вызвала молниеносную реакцию у подписчиков, вследствие чего ошибка оперативно была исправлена.

Ранее в СМИ появилась инсайдерская информация, что именно Родри станет обладателем «Золотого мяча». Якобы это сильно разозлило представителей мадридского «Реала», которые были уверены в победе одного из своих представителей — вингера Винисиуса Жуниора.

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