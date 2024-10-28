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Радимов: гол Кордобы — шедевр, даже Мусаев схватился за голову, а комментатор орал

Радимов: гол Кордобы — шедевр, даже Мусаев схватился за голову, а комментатор орал
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Экс-полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов назвал шедевром гол форварда «Краснодара» Джона Кордобы в ворота «Крыльев Советов» (2:1) в матче 13‑го тура Российской Премьер-Лиги. Игра прошла на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
28 октября 2024, понедельник. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 Кордоба – 42'     0:2 Диего – 49'     1:2 Гальдамес – 89'    

«Гол Кордобы — шедевр! Один из лучших мячей за всю историю чемпионата России. Даже [Мурад] Мусаев схватился за голову, а комментатор Роман Нагучев орал до посинения. Мечта — иметь такого нападающего в команде. Нужно спросить Мусаева, была ли установка обратить внимание на то, что голкипер «Крыльев» [Иван] Ломаев часто выходит далеко из ворот», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Кордоба забил с дальней дистанции, после его удара мяч по высокой траектории опустился за спину голкипера «Крыльев» Ломаеву.

После 13 сыгранных матчей «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Краснодар» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 33 очка.

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