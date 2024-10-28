Радимов: гол Кордобы — шедевр, даже Мусаев схватился за голову, а комментатор орал

Экс-полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов назвал шедевром гол форварда «Краснодара» Джона Кордобы в ворота «Крыльев Советов» (2:1) в матче 13‑го тура Российской Премьер-Лиги. Игра прошла на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре.

«Гол Кордобы — шедевр! Один из лучших мячей за всю историю чемпионата России. Даже [Мурад] Мусаев схватился за голову, а комментатор Роман Нагучев орал до посинения. Мечта — иметь такого нападающего в команде. Нужно спросить Мусаева, была ли установка обратить внимание на то, что голкипер «Крыльев» [Иван] Ломаев часто выходит далеко из ворот», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Кордоба забил с дальней дистанции, после его удара мяч по высокой траектории опустился за спину голкипера «Крыльев» Ломаеву.

После 13 сыгранных матчей «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Краснодар» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 33 очка.