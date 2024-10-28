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Тони Кроос опубликовал пост в поддержку Винисиуса Жуниора. Тот отреагировал

Тони Кроос опубликовал пост в поддержку Винисиуса Жуниора. Тот отреагировал
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Бывший полузащитник сборной Германии и мадридского «Реала» Тони Кроос поддержал своего экс-одноклубника Винисиуса Жуниора на фоне слухов, что бразильский футболист не получит «Золотой мяч» по итогам сезона-2023/2024.

«Лучший», – написал Кроос на своей странице в социальной сети, прикрепив совместную фотографию с Винисиусом.

«Люблю тебя, Антонио!!» – отреагировал Винисиус.

Ранее в СМИ появилась информация, что Винисиус Жуниор не станет обладателем «Золотого мяча». Ожидается, что награду получит хавбек сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри. В связи с этим Винисиус не прибыл на церемонию вручения, которая в эти минуты проходит в Париже.

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