Тони Кроос опубликовал пост в поддержку Винисиуса Жуниора. Тот отреагировал

Бывший полузащитник сборной Германии и мадридского «Реала» Тони Кроос поддержал своего экс-одноклубника Винисиуса Жуниора на фоне слухов, что бразильский футболист не получит «Золотой мяч» по итогам сезона-2023/2024.

«Лучший», – написал Кроос на своей странице в социальной сети, прикрепив совместную фотографию с Винисиусом.

«Люблю тебя, Антонио!!» – отреагировал Винисиус.

Ранее в СМИ появилась информация, что Винисиус Жуниор не станет обладателем «Золотого мяча». Ожидается, что награду получит хавбек сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри. В связи с этим Винисиус не прибыл на церемонию вручения, которая в эти минуты проходит в Париже.