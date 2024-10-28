Эмилиано Мартинес во второй раз подряд выиграл трофей Льва Яшина

Голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес по итогам сезона-2023/2024 стал обладателем приза имени Льва Яшина, который вручается лучшему вратарю мира по версии французского журнала France Football. Об этом было объявлено на церемонии вручения «Золотого мяча» в Париже, которая проходит в эти минуты.
Отметим, что Мартинес завоевал эту награду второй раз подряд.
Пятёрка сильнейших голкиперов мира по итогам сезона-2023/2024 по версии France Football:
1. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»);
2. Унай Симон («Атлетик»);
3. Андрей Лунин («Реал»);
4. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»);
5. Майк Меньян («Милан»).