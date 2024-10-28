Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эмилиано Мартинес во второй раз подряд выиграл трофей Льва Яшина

Эмилиано Мартинес во второй раз подряд выиграл трофей Льва Яшина
Комментарии

Голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес по итогам сезона-2023/2024 стал обладателем приза имени Льва Яшина, который вручается лучшему вратарю мира по версии французского журнала France Football. Об этом было объявлено на церемонии вручения «Золотого мяча» в Париже, которая проходит в эти минуты.

Отметим, что Мартинес завоевал эту награду второй раз подряд.

Пятёрка сильнейших голкиперов мира по итогам сезона-2023/2024 по версии France Football:

1. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»);

2. Унай Симон («Атлетик»);

3. Андрей Лунин («Реал»);

4. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»);

5. Майк Меньян («Милан»).

Материалы по теме
Родри стал обладателем «Золотого мяча»! И на костылях поднялся за премией! LIVE
Live
Родри стал обладателем «Золотого мяча»! И на костылях поднялся за премией! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android