Эмилиано Мартинес во второй раз подряд выиграл трофей Льва Яшина

Голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес по итогам сезона-2023/2024 стал обладателем приза имени Льва Яшина, который вручается лучшему вратарю мира по версии французского журнала France Football. Об этом было объявлено на церемонии вручения «Золотого мяча» в Париже, которая проходит в эти минуты.

Отметим, что Мартинес завоевал эту награду второй раз подряд.

Пятёрка сильнейших голкиперов мира по итогам сезона-2023/2024 по версии France Football:

1. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»);

2. Унай Симон («Атлетик»);

3. Андрей Лунин («Реал»);

4. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»);

5. Майк Меньян («Милан»).