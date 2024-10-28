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Рубен Диаш: футболиста лучше, чем Родри, сейчас в мире просто нет

Рубен Диаш: футболиста лучше, чем Родри, сейчас в мире просто нет
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Защитник английского «Манчестер Сити» Рубен Диаш высказался по поводу возможной победы одноклубника Родри в номинации на «Золотой мяч» 2024 года.

«Лучшего футболиста, чем Родри, сейчас в мире просто нет, он заслуживает этой награды», — сказал Диаш на флеш-интервью в зале церемонии.

Напомним, сегодня, 28 октября, France Football вручит «Золотой мяч» за сезон-2023/2024. Торжественная церемония проходит в парижском театре Шатле, расположенном на одноимённой площади на берегу Сены.

В прошлом сезоне обладателем «Золотого мяча» стал нападающий «Интер Майами» и национальной команды Аргентины Лионель Месси.

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