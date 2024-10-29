Айтана Бонмати стала обладательницей женского «Золотого мяча»

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В эти минуты проходит церемония вручения наград по итогам прошлого сезона от французской газеты France Football. По итогам голосования женский «Золотой мяч» получила футболистка испанской «Барселоны» Айтана Бонмати (второй год подряд).

В прошлом сезоне «Барселона» вместе с Бонмати выиграла четыре турнира: Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

Бонмати является воспитанницей каталонской «Барселоны» и выступает за первую команду сине-гранатовых с 2016 года. Вместе с испанским клубом она выиграла 23 различных трофея, в том числе трижды становилась победительницей женской Лиги чемпионов.

28 октября вечером началась церемония вручения «Золотого мяча» — 2024. Мероприятие проходит в парижском театре Шатле. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию события.