Холанд обошёл Мбаппе в голосовании за «Золотой мяч» по итогам сезона-2023/2024

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии по футболу Эрлинг Холанд занял пятое место в голосовании

за «Золотой мяч» по итогам сезона-2023/2024. Об этом было объявлено на церемонии вручения награды, которая в эти минуты проходит в Париже (Франция).

Шестое место досталось форварду мадридского Реала и сборной Франции Килиану Мбаппе. Седьмую строчку занял нападающий национальной команды Аргентины и «Интера» Лаутаро Мартинес.

Ранее стало известно, что Холанд предпочёл не посещать церемонию вручения «Золотого мяча» и прилетел на матч чемпионата Швеции между «Мальмё» и «Гётеборгом». Об этом футболист сообщил на своей странице в соцсетях.