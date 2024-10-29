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Холанд обошёл Мбаппе в голосовании за «Золотой мяч» по итогам сезона-2023/2024

Холанд обошёл Мбаппе в голосовании за «Золотой мяч» по итогам сезона-2023/2024
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Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии по футболу Эрлинг Холанд занял пятое место в голосовании
за «Золотой мяч» по итогам сезона-2023/2024. Об этом было объявлено на церемонии вручения награды, которая в эти минуты проходит в Париже (Франция).

Шестое место досталось форварду мадридского Реала и сборной Франции Килиану Мбаппе. Седьмую строчку занял нападающий национальной команды Аргентины и «Интера» Лаутаро Мартинес.

Ранее стало известно, что Холанд предпочёл не посещать церемонию вручения «Золотого мяча» и прилетел на матч чемпионата Швеции между «Мальмё» и «Гётеборгом». Об этом футболист сообщил на своей странице в соцсетях.

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