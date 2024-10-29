Карвахаль занял четвёртое место в голосовании за «Золотой мяч»

Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль занял четвёртое место в голосовании за награду «Золотой мяч» 2024 года.

На 10-й строчке расположился английский нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн, на девятой — завершивший карьеру немецкий полузащитник Тони Кросс, на восьмой — испанский хавбек каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль, на седьмой — аргентинский нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес, на шестой — французский форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе, и на пятой — норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

Напомним, сегодня, 28 октября, France Football вручит «Золотой мяч» за сезон-2023/2024. Торжественная церемония проходит в парижском театре Шатле, расположенном на одноимённой площади на берегу Сены.