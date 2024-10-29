Карло Анчелотти стал лучшим мужским тренером мира по итогам сезона-2023/2024

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти стал обладателем трофея имени Йохана Круиффа по итогам сезона-2023/2024.

Награду вручают лучшему тренеру по итогам года. Анчелотти был объявлен победителем во время церемонии вручения «Золотого мяча», которая проходит в Париже в театре «Шатле». Карло Анчелотти и другие представители «сливочных» не приехали на церемонию награждения.

В минувшем сезоне Карло Анчелотти выиграл с мадридским «Реалом» Ла Лигу и Лигу чемпионов. Помимо Анчелотти, на награду претендовали Хаби Алонсо (немецкий «Байер»), Луис де ла Фуэнте (сборная Испании), Лионель Скалони (сборная Аргентины), Джан Пьеро Гасперини (итальянская «Аталанта») и Хосеп Гвардиола (английский «Манчестер Сити»).