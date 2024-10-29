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Эмма Хейз стала лучшим женским тренером мира по итогам сезона-2023/2024

Эмма Хейз стала лучшим женским тренером мира по итогам сезона-2023/2024
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Главный тренер лондонского «Челси» и сборной США Эмма Хейз признана лучшим женским тренером мира по итогам сезона-2023/2024.

В финале олимпийского турнира сборная США под руководством Эммы Хейз победила национальную команду Бразилии со счётом 1:0. Также Эмма в этом же году выиграла женский чемпионат Англии с лондонским «Челси». С «синими» 47-летняя специалистка работает уже 12 лет.

После пяти сыгранных матчей женской английской Суперлиги сезона-2024/2025 «Челси» располагается на второй строчке, набрав в свой актив 12 очков. В следующем туре подопечные Эммы Хейз встретятся с «Эвертоном». Матч состоится 3 ноября, начало — в 21:45 мск.

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