Фото: реакция Родри на победу в номинации на «Золотой мяч»

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании по футболу Родри эмоционально отреагировал на то, что стал обладателем «Золотого мяча» по итогам сезона-2023/2024. Во время торжественной речи испанец не смог сдержать слез, по его первой реакции было понятно, что он до последнего не верил в успех.

Фото: кадр из трансляции

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор занял второе место в голосовании за награду.

В топ-5 лучших футболистов мира по итогам прошлого сезона по версии французской газеты France Football также вошли: третье место — Джуд Беллингем («Реал»), четвёртое место — Даниэль Карвахаль («Реал»), пятое место — Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).