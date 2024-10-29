Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фото: реакция Родри на победу в номинации на «Золотой мяч»

Фото: реакция Родри на победу в номинации на «Золотой мяч»
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании по футболу Родри эмоционально отреагировал на то, что стал обладателем «Золотого мяча» по итогам сезона-2023/2024. Во время торжественной речи испанец не смог сдержать слез, по его первой реакции было понятно, что он до последнего не верил в успех.

Фото: кадр из трансляции

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор занял второе место в голосовании за награду.

В топ-5 лучших футболистов мира по итогам прошлого сезона по версии французской газеты France Football также вошли: третье место — Джуд Беллингем («Реал»), четвёртое место — Даниэль Карвахаль («Реал»), пятое место — Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

Материалы по теме
Футболист «Манчестер Сити» Родри стал обладателем «Золотого мяча»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android