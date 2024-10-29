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Родри — первый игрок в истории «Манчестер Сити», который стал обладателем «Золотого мяча»

Родри — первый игрок в истории «Манчестер Сити», который стал обладателем «Золотого мяча»
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Испанский полузащитник Родри стал первым футболистом в истории «Манчестер Сити», который сумел оказаться обладателем «Золотого мяча».

Кроме того, Родри — первый испанец, выигравший «Золотой мяч» со времён Луиса Суареса Мирамонтеса (1960), а также первый игрок из АПЛ с данной наградой со времён Криштиану Роналду (2008).

Напомним, Родри стал обладателем «Золотого мяча» по итогам сезона-2023/2024. В топ-5 лучших футболистов мира по итогам прошлого сезона по версии французской газеты France Football также вошли: второе место — Винисиус Жуниор («Реал»), третье место — Джуд Беллингем («Реал»), четвёртое место — Даниэль Карвахаль («Реал»), пятое место — Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

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