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Родри: многие друзья сказали мне, что сегодня победил футбол

Родри: многие друзья сказали мне, что сегодня победил футбол
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Полузащитник английского «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри эмоционально высказался о победе в номинации на лучшего игрока мира — «Золотой мяч». Выбор в пользу Родри разделил общественность: одни считают победу испанца заслуженной, другие ожидали, что приз получит нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор.

«Прежде всего я хотел бы поблагодарить самого важного для меня человека в мире — мою подругу Лору. Сегодня наша годовщина…

Многие из моих друзей написали мне: «Футбол сегодня победил!» — сказал Родри в зале церемонии.

Винисиус Жуниор занял второе место в голосовании за награду. В связи с этим в знак протеста Винисиус не прибыл на церемонию вручения, как и все представители его клуба.

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