Родри высказался о Винисиусе и Беллингеме после победы в номинации на «Золотой мяч»

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании по футболу Родри высказался о футболистах «Реала» Винисиусе Жуниоре и Джуде Беллингеме после завоевания престижного трофея «Золотой мяч».

«Они великолепные игроки, у них в руках будущее. Для меня большая честь быть выбранным среди этих впечатляющих футболистов. Спасибо тем, кто проголосовал за то, чтобы признать мою игру», — приводит слова Родри Sport.es.

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор занял второе место в голосовании за награду, а Беллингем стал третьим. В топ-5 вошли Даниэль Карвахаль («Реал») и Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

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