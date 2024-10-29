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Родри — первый обладатель «Золотого мяча» из АПЛ со времён Криштиану Роналду

Родри — первый обладатель «Золотого мяча» из АПЛ со времён Криштиану Роналду
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Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании по футболу Родри стал обладателем «Золотого мяча» по итогам сезона-2023/2024. Об этом было объявлено на торжественной церемонии, которая прошла в парижском театре Шатле, расположенном на одноимённой площади на берегу Сены.

Таким образом, испанский футболист стал первым обладателем «Золотого мяча» из АПЛ со времён награждения португальца Криштиану Роналду, который на тот момент выступал в составе «Манчестер Юнайтед» (2008).

В топ-5 лучших футболистов мира по итогам прошлого сезона по версии французской газеты France Football также вошли: второе место — Винисиус Жуниор («Реал»), третье место — Джуд Беллингем («Реал»), четвёртое место — Даниэль Карвахаль («Реал»), пятое место — Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

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