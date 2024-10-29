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Винисиус впервые высказался о том, что не стал обладателем «Золотого мяча»

Винисиус впервые высказался о том, что не стал обладателем «Золотого мяча»
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Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор впервые высказался о том, что не стал победителем «Золотого мяча». Победителем престижной награды стал полузащитник «Манчестер Сити» и национальной команды Испании Родри. Винисиус занял второе место, а ещё один футболист «Реала» Джуд Беллингем занял третье место.

«При необходимости сделаю это 10 раз. Они не готовы», — написал Винисиус на личной странице в социальной сети X.

Ранее в СМИ появилась информация, что Винисиус Жуниор не станет обладателем «Золотого мяча», и футболисты «Реала» отказались посетить торжественную церемонию.

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