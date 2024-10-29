Сесар Навас: Родри — невероятный игрок, но «Золотой мяч» заслужил Карвахаль

Бывший футболист «Рубина» Сесар Навас высказался о победе полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри в номинации на «Золотой мяч».

«Поздравляю Родри. Я думаю, что он лучший опорный полузащитник в мире, без сомнения, и он играет на уровне обладателя «Золотого мяча». Он невероятный игрок. Но, с моей точки зрения, Карвахаль заслужил награду. Дани был лучшим крайним защитником мира в течение нескольких сезонов, а также в прошлом сезоне он выиграл Лигу чемпионов с победным голом в финале, взял Евро. На мой взгляд, более заслуженным победителем был бы Карвахаль.

Хотя надо сказать, что я считаю неуместным вручать индивидуальные призы в таком виде спорта, как футбол, где в него играют команды, и успех за командами. Награждайте лучших в каждой позиции — это было бы справедливее», — сказал Навас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее сообщалось, что Родри — первый игрок в истории «Манчестер Сити», который стал обладателем «Золотого мяча».

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