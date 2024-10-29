Родри стал первым испанцем с 1960 года, выигравшим «Золотой мяч»

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании по футболу Родри стал обладателем «Золотого мяча» по итогам сезона-2023/2024. Об этом было объявлено на торжественной церемонии, которая прошла в парижском театре Шатле, расположенном на одноимённой площади на берегу Сены.

Таким образом, футболист «горожан» стал первым испанцем с 1960 года, завоевавшим данную награду. Тогда обладателем «Золотого мяча» стал Луис Суарес Мирамонтес.

В топ-5 лучших футболистов мира по итогам прошлого сезона по версии французской газеты France Football также вошли: второе место — Винисиус Жуниор («Реал»), третье место — Джуд Беллингем («Реал»), четвёртое место — Даниэль Карвахаль («Реал»), пятое место — Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

Родри на костылях прибыл в Париж на церемонию вручения «ЗМ»: