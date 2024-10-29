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Анчелотти отреагировал на звание лучшего тренера мира по итогам сезона-2023/2024

Анчелотти отреагировал на звание лучшего тренера мира по итогам сезона-2023/2024
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на победу в номинации на лучшего тренера мира по итогам сезона-2023/2024.

«Я хочу поблагодарить мою семью, моего президента, мой клуб, моих игроков и прежде всего Винисиуса и Карвахаля», — написал Анчелотти на своей странице в социальной сети X.

Обладателем «Золотого мяча» стал полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри. Винисиус занял второе место по итогам голосования, Джуд Беллингем стал третьим, а Карвахаль – четвёртым.

Ранее сообщалось, что представители «Реала» проигнорировали торжественную церемонию награждения.

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