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Фигу: «Золотой мяч» был престижной наградой до сегодняшнего дня

Фигу: «Золотой мяч» был престижной наградой до сегодняшнего дня
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Бывший футболист мадридского «Реала» и каталонской «Барселоны» Луиш Фигу высказался о церемонии вручения «Золотого мяча».

«Золотой мяч» был престижной наградой до сегодняшнего дня. Я был в отеле, когда меня застала врасплох новость, что «Реал» не приедет. Когда тебя номинируют, у тебя есть шанс победить. Теперь вопрос нужно задать тем, кто голосует, журналистам, которые теоретически понимают футбол. Нужно чётко указывать, кто выиграл, а кто проиграл. Это разочарование для тех, кто не победил. Когда я выигрывал, я это знал, но теперь итоги голосования сохраняют в секрете», — приводит слова Фигу AS.

Напомним, в топ-5 лучших футболистов мира по итогам прошлого сезона по версии французской газеты France Football вошли: первое место — Родри («Манчестер Сити»), второе место — Винисиус Жуниор («Реал»), третье место — Джуд Беллингем («Реал»), четвёртое место — Даниэль Карвахаль («Реал»), пятое место — Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

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