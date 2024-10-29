Камавинга — Винисиусу об итогах «Золотого мяча»: это футбольная политика

Полузащитник «Реала» Эдуарду Камавинга поддержал одноклубника, бразильского нападающего Винисиуса Жуниора, который занял второе место по итогам голосования за «Золотой мяч». Победителем престижной награды стал полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри.

«Это футбольная политика. Мой брат, ты лучший игрок в мире, и никакая награда не может сказать обратное», — написал Камавинга на личной странице в социальной сети X.

Третье и четвёртое места заняли футболисты «Реала» Джуд Беллингем и Дани Карвахаль. В топ-5 вошёл нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

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