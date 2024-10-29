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Стало известно, какую сумму «Манчестер Юнайтед» выплатит тен Хагу за разрыв контракта

Стало известно, какую сумму «Манчестер Юнайтед» выплатит тен Хагу за разрыв контракта
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«Манчестер Юнайтед» на своём официальном сайте объявил об увольнении Эрика тен Хага с поста главного тренера команды.

Как сообщает The Athletic, английский клуб выплатит тренеру нидерландскому специалисту порядка £ 20 млн за досрочный разрыв контракта.

Напомним, тен Хаг возглавил «Манчестер Юнайтед» в апреле 2022 года. Под его руководством команда выиграла Кубок лиги в 2023 году и Кубок Англии в 2024 году. Прошлым летом нидерландец продлил с «МЮ» контракт до 2026 года. Однако клуб крайне неудачно стартовал в новом сезоне — «Манчестер Юнайтед» идёт на 14-м месте в турнирной таблице АПЛ.

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