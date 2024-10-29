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Родри назвал игрока, который также заслужил выиграть «Золотой мяч»

Родри назвал игрока, который также заслужил выиграть «Золотой мяч»
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Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании по футболу Родри назвал игрока, который также заслужил выиграть награду «Золотой мяч». Родри стал обладателем престижного трофея.

«Я хочу вспомнить Карвахаля, который получил ту же травму, что и я, и заслуживает быть здесь так же, как и я. И тот, кто скоро будет здесь – Ламин Ямаль. Сегодняшняя победа не для меня, это для испанского футбола, для многих игроков, которые не выиграли награду, но заслужили её», — приводит слова Родри Marca.

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор занял второе место в голосовании за награду, Джуд Беллингем стал третьим. В топ-5 вошли Даниэль Карвахаль («Реал») и Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

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