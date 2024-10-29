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Геркус подвёл итоги ничейного исхода матча между «Локо» и «Зенитом»

Геркус подвёл итоги ничейного исхода матча между «Локо» и «Зенитом»
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Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал ничейный исход матча 13-го тура РПЛ между железнодорожниками и петербургским «Зенитом» (1:1).

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Мостовой – 51'     1:1 Батраков – 68'    

«Равная игра. Шикарная комбинация Вендел-Клаудиньо-Мостовой (оцените пробег Мостового в эпизоде) против гениального удара Батракова. Остальные эпизоды пополам», — написал Геркус в своём телеграм-канале.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 33 очка в 13 сыгранных матчах. На второй строчке располагается «Зенит», который заработал 30 очков после 13 туров. Замыкает тройку лидеров «Локомотив», набравший 28 очков в 13 встречах.

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