Геркус подвёл итоги ничейного исхода матча между «Локо» и «Зенитом»

Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал ничейный исход матча 13-го тура РПЛ между железнодорожниками и петербургским «Зенитом» (1:1).

«Равная игра. Шикарная комбинация Вендел-Клаудиньо-Мостовой (оцените пробег Мостового в эпизоде) против гениального удара Батракова. Остальные эпизоды пополам», — написал Геркус в своём телеграм-канале.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 33 очка в 13 сыгранных матчах. На второй строчке располагается «Зенит», который заработал 30 очков после 13 туров. Замыкает тройку лидеров «Локомотив», набравший 28 очков в 13 встречах.

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