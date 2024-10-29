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«Золотой мяч» — 2024. Итоги голосования во всех номинациях

«Золотой мяч» — 2024. Итоги голосования во всех номинациях
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Завершилась тожественная церемония награждения «Золотой мяч». «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми победителями в номинациях.

«Золотой мяч»

Родри («Манчестер Сити»)

«Золотой мяч» среди женщин

Айтана Бонмати («Барселона»)

Лучший мужской клуб года

«Реал»

Лучший женский клуб года

«Барселона»

Тренер года

Карло Анчелотти («Реал»)

Лучший молодой футболист

Ламин Ямаль («Барселона»)

Трофей Льва Яшина

Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»)

Трофей Герда Мюллера

Гарри Кейн («Бавария»), Килиан Мбаппе («Реал»)

В прошлом сезоне обладателем «Золотого мяча» стал нападающий «Интер Майами» Лионель Месси. Аргентинский нападающий выигрывал трофей восемь раз и является рекордсменом по этому показателю.

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