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Шнякин отреагировал на решение «Реала» не посещать церемонию вручения «Золотого мяча»

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин прокомментировал решение мадридского «Реала» не посещать церемонию вручения «Золотого мяча».

«Очевидно, что такое поведение обиженки диктуется руководством клуба. Уверен, какие-то пацаны из „Реала“ с кайфом прилетели бы», — написал Шнякин в своём телеграм-канале.

Ранее издание Mundo Deportivo сообщило, что мадридский «Реал», узнав результаты голосования за «Золотой мяч» за час до вылета в Париж, отменил рейс, на котором делегация клуба должна была отправиться на церемонию вручения награды.

Напомним, в топ-5 лучших футболистов мира по итогам прошлого сезона по версии французской газеты France Football вошли: первое место — Родри («Манчестер Сити»), второе место — Винисиус Жуниор («Реал»), третье место — Джуд Беллингем («Реал»), четвёртое место — Даниэль Карвахаль («Реал»), пятое место — Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

Толпа в Париже отреагировала на новости о Винисиусе: