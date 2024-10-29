Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шнякин отреагировал на решение «Реала» не посещать церемонию вручения «Золотого мяча»

Шнякин отреагировал на решение «Реала» не посещать церемонию вручения «Золотого мяча»
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин прокомментировал решение мадридского «Реала» не посещать церемонию вручения «Золотого мяча».

«Очевидно, что такое поведение обиженки диктуется руководством клуба. Уверен, какие-то пацаны из „Реала“ с кайфом прилетели бы», — написал Шнякин в своём телеграм-канале.

Ранее издание Mundo Deportivo сообщило, что мадридский «Реал», узнав результаты голосования за «Золотой мяч» за час до вылета в Париж, отменил рейс, на котором делегация клуба должна была отправиться на церемонию вручения награды.

Напомним, в топ-5 лучших футболистов мира по итогам прошлого сезона по версии французской газеты France Football вошли: первое место — Родри («Манчестер Сити»), второе место — Винисиус Жуниор («Реал»), третье место — Джуд Беллингем («Реал»), четвёртое место — Даниэль Карвахаль («Реал»), пятое место — Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

Материалы по теме
Как Винисиуса «прокатили» мимо «Золотого мяча». Хронология
Как Винисиуса «прокатили» мимо «Золотого мяча». Хронология

Толпа в Париже отреагировала на новости о Винисиусе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android