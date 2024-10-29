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Тони Кроос отреагировал на своё итоговое место в голосовании за «Золотой мяч»

Тони Кроос отреагировал на своё итоговое место в голосовании за «Золотой мяч»
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Бывший полузащитник сборной Германии и мадридского «Реала» Тони Кроос отреагировал на свою итоговую позицию в голосовании за «Золотой мяч». Кроос занял итоговое девятое место.

«Ого, спасибо большое», — написал Кроос на личной странице в социальной сети X.

Победителем престижного трофея стал полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри. Нападающий мадридского «Реала» и национальной команды Бразилии Винисиус Жуниор занял второе место в голосовании за награду, Джуд Беллингем стал третьим. В топ-5 вошли Даниэль Карвахаль («Реал») и Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

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