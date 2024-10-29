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Аргентинский нападающий и капитан «Интер Майами» Лионель Месси прокомментировал итоги вручения «Золотого мяча».

«Поздравляю всех победителей и номинантов церемонии «Золотого мяча». Особенно Мартинеса, какой молодец, очередная награда лучшего вратаря мира!» — написал Месси в одной из социальных сетей.

Голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес по итогам сезона-2023/2024 стал обладателем приза имени Льва Яшина, который вручается лучшему вратарю мира по версии французского журнала France Football.

Напомним, в топ-5 лучших футболистов мира по итогам прошлого сезона по версии французской газеты France Football вошли: первое место — Родри («Манчестер Сити»), второе место — Винисиус Жуниор («Реал»), третье место — Джуд Беллингем («Реал»), четвёртое место — Даниэль Карвахаль («Реал»), пятое место — Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

Фанаты скандируют «Месси», когда прибывают игроки «Барселоны»: