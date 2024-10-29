Тчуамени – Винисиусу об итогах «ЗМ»: они не готовы к тому, что ты собираешься сделать

Французский полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени обратился к одноклубнику Винисиусу Жуниору, который занял второе место по итогам голосования за «Золотой мяч». Победителем награды стал полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри.

«Ничто не отнимет у тебя того, чего ты достиг, брат Мы все знаем…Они не готовы к тому, что ты собираешься сделать», — написал Тчуамени на личной странице в социальной сети X.

Ранее сообщалось, что представители «Реала» решили проигнорировать церемонию награждения за «Золотой мяч» после того, как узнали, что Винисиус не выиграет престижную награду.

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