Названа команда, которая предложила 48-летнему Тотти подписать контракт

Бывший нападающий сборной Италии Франческо Тотти может вернуться в футбол.

Как сообщает La Repubblica, футбольный клуб «Комо» предложил экс-капитану «Ромы» контракт до конца нынешнего сезона. Отметим, что главным тренером команды является испанец Сеск Фабрегас.

Ранее 48-летний Тотти допускал возобновление карьеры. Напомним, с 2017 по 2019 год Тотти работал в качестве директора «Ромы». Франческо выступал за римский клуб с сезона-1992/1993 по сезон-2017/2018. За этот период итальянский футболист принял участие в 783 играх во всех турнирах, в которых отметился 307 голами и 209 результативными передачами.

Тотти забил победный гол в финале любительского чемпионата Рима: