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Бензема поддержал Винисиуса после объявления результатов голосования за «Золотой мяч»

Бензема поддержал Винисиуса после объявления результатов голосования за «Золотой мяч»
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Бывший нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема поддержал вингера «сливочных» Винисиуса Жуниора. Бразилец стал вторым в борьбе за «Золотой мяч».

«Слишком силён», — написал Бензема в соцсетях, прикрепив к посту фотографию с Винисиусом.

Напомним, в топ-5 лучших футболистов мира по итогам прошлого сезона по версии французской газеты France Football вошли: первое место — Родри («Манчестер Сити»), второе место — Винисиус Жуниор («Реал»), третье место — Джуд Беллингем («Реал»), четвёртое место — Даниэль Карвахаль («Реал»), пятое место — Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

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