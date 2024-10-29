Бензема поддержал Винисиуса после объявления результатов голосования за «Золотой мяч»

Бывший нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема поддержал вингера «сливочных» Винисиуса Жуниора. Бразилец стал вторым в борьбе за «Золотой мяч».

«Слишком силён», — написал Бензема в соцсетях, прикрепив к посту фотографию с Винисиусом.

Напомним, в топ-5 лучших футболистов мира по итогам прошлого сезона по версии французской газеты France Football вошли: первое место — Родри («Манчестер Сити»), второе место — Винисиус Жуниор («Реал»), третье место — Джуд Беллингем («Реал»), четвёртое место — Даниэль Карвахаль («Реал»), пятое место — Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

Толпа в Париже отреагировала на новости о Винисиусе: