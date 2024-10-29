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Генич отреагировал на итоги голосования за «Золотой мяч»

Генич отреагировал на итоги голосования за «Золотой мяч»
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Известный спортивный комментатор Константин Генич прокомментировал итоги голосования за «Золотой мяч». Обладателем награды стал полузащитник «Манчестер Сити» и национальной команды Испании Родри.

«Очень неожиданно. И в то же время очень справедливо! Потрясающий игрок, умный, современный, важный! Рад этому выбору», — написал Генич на личной странице в своём телеграм-канале.

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор занял второе место в голосовании за награду, Джуд Беллингем стал третьим. Родри в составе сборной Испании выиграл чемпионат Европы 2024 года и был признан лучшим игроком турнира. В составе «Манчестер Сити» он становился чемпионом Англии.

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