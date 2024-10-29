Кордоба, Батраков и Нгамалё — в сборной 13-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

«Чемпионат» определил символическую сборную 13-го тура РПЛ. Наибольшее представительство в ней у «Краснодара» и «Факела» — по два футболиста. Остальные игроки — из «Локомотива», «Зенита», «Рубина», «Химок», «Динамо», «Спартака» и «Ахмата». Тренером символической сборной мы выбрали Сергея Ташуева («Ахмат»).

Вратарь: Виталий Гудиев («Факел»).

Защитники: Срджан Бабич («Спартак»), Диего Коста («Краснодар»), Игорь Калинин («Факел»).

Полузащитники: Муми Нгамалё («Динамо»), Велдин Ходжа («Рубин»), Алексей Батраков («Локомотив»), Андрей Мостовой («Зенит»).

Нападающие: Лечи Садулаев («Ахмат»), Антон Заболотный («Химки»), Джон Кордоба («Краснодар»).

Главный тренер: Сергей Ташуев («Ахмат»).