Кордоба, Батраков и Нгамалё — в сборной 13-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

«Чемпионат» определил символическую сборную 13-го тура РПЛ. Наибольшее представительство в ней у «Краснодара» и «Факела» — по два футболиста. Остальные игроки — из «Локомотива», «Зенита», «Рубина», «Химок», «Динамо», «Спартака» и «Ахмата». Тренером символической сборной мы выбрали Сергея Ташуева («Ахмат»).
Вратарь: Виталий Гудиев («Факел»).
Защитники: Срджан Бабич («Спартак»), Диего Коста («Краснодар»), Игорь Калинин («Факел»).
Полузащитники: Муми Нгамалё («Динамо»), Велдин Ходжа («Рубин»), Алексей Батраков («Локомотив»), Андрей Мостовой («Зенит»).
Нападающие: Лечи Садулаев («Ахмат»), Антон Заболотный («Химки»), Джон Кордоба («Краснодар»).
Главный тренер: Сергей Ташуев («Ахмат»).