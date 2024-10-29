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Андрей Лунин обратился к Винисиусу после того, как бразилец не смог выиграть «Золотой мяч»

Андрей Лунин обратился к Винисиусу после того, как бразилец не смог выиграть «Золотой мяч»
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Голкипер «Реала» Андрей Лунин обратился к своему товарищу по команде бразильскому вингеру Винисиусу Жуниору после того, как он не смог выиграть «Золотой мяч», заняв в голосовании второе место.

Лунин в сториз в своей соцсети опубликовал фото с Винисиусом. На фото можно увидеть надпись «ты самый лучший» и дорисованную медаль с цифрой 1 на груди у бразильца.

Винисиус стал вторым в голосовании за «Золотой мяч». Победил полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри.

Лунин был номинирован на «Трофей Яшина». Он занял третье место, а лучшим голкипером года признан аргентинец Эмилиано Мартинес из «Астон Виллы».

Ни один представитель «Реала» не посетил церемонию в Париже. Ранее сообщалось, что руководство отменило своё участие в мероприятии из-за того, что Винисиус не стал победителем.

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