Во France Football заявили, что «Реал» оказывал давление на них перед вручением «ЗМ»

Главный редактор France Football Венсан Гарсия рассказал о давлении со стороны «Реала», которые хотели узнать победителя «Золотого мяча» до церемонии.

«Реал» давил на меня, чтобы узнать, выиграл ли Винисиус, и, возможно, моё молчание заставило их подумать, что Вини проиграл, поэтому они не явились. Я неприятно удивлён, но не хочу тратить ночь на разговоры об этом. Я хочу поговорить о нашем победителе, Родри», — приводит слова Гарсии L'Equipe.

Напомним, победителем стал опорный полузащитник «Манчестер Сити» Родри. Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор занял второе место в голосовании за награду, а Беллингем стал третьим. В топ-5 вошли Даниэль Карвахаль («Реал») и Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).