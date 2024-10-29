Организаторы «Золотого мяча» впервые прокомментировали решение «Реала» о бойкоте церемонии

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Организаторы награды «Золотой мяч» прокомментировали решение «Реала» отменить участие своих представителей в церемонии в Париже.

«Позиция «Реала» непонятна», — цитирует организаторов AS со ссылкой на EFE. Также они утверждают, что клубу не сообщали о результате голосования.

Ранее сообщалось, что представители «Реала» не прибыл в Париж из-за того, что главный приз не получил вингер команды Винисиус Жуниор.

Победителем престижного трофея стал полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри. Нападающий мадридского «Реала» и национальной команды Бразилии Винисиус Жуниор занял второе место в голосовании за награду, Джуд Беллингем стал третьим. В топ-5 вошли Даниэль Карвахаль («Реал») и Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

Родри на костылях прибыл в Париж на церемонию вручения «ЗМ»