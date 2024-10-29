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В «Реале» считают, что «Золотой мяч» больше не существует для клуба — источник

В «Реале» считают, что «Золотой мяч» больше не существует для клуба — источник
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Руководство «Реала» раздражено результатами голосования на премию «Золотой мяч-2024», сообщает Marca.

По данным источника, как уже сообщалось ранее, в клубе считают несправедливым, что главный приз получит не вингер команды Винисиус Жуниор. Руководители «Реала» единодушны во мнении, что эта премия больше не существует для клуба.

«Сливочные» были уверены, что победителем станет именно Винисиус. Вся информация, которая поступала в клуб до минувшей субботы, свидетельствовала именно об этом. В итоге награда досталось полузащитнику «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри.

Пока в «Реале» желают сосредоточиться на спортивных результатах. В матче 11-го тура Ла Лиги команда уступила «Барселоне» (0:4).

Родри на костылях прибыл в Париж на церемонию вручения «ЗМ»

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