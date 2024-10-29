Организаторы «Золотого мяча» объяснили, почему награду отдали Родри, а не Винисиусу

Главный редактор France Football Венсан Гарсия назвал причину, по которой награду «Золотой мяч» вопреки ожиданиям общественности и слухам получил полузащитник «Манчестер Сити» Родри, а не вингер «Реала» Винисиус.

«Очевидно, Винисиус определённо пострадал от присутствия Беллингема и Карвахаля в пятёрке лучших, потому что математически это отняло у него несколько очков. Это также подводит итоги сезона «Реала», в котором показали прекрасное выступление сразу несколько их футболистов, и жюри разделило свои решения между ними, что сыграло в пользу Родри», — приводит слова Гарсии Marca.

Напомним, в пятёрке претендентов на награду было сразу трое игроков «Реала»: Винисиус, Дани Карвахаль и Джуд Беллингем.

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