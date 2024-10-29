Обладатель «Золотого мяча» Родри не исключил возвращения в Ла Лигу

28-летний опорный полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри ответил на вопрос о своём возвращении в Ла Лигу.

«Вернусь ли в Ла Лигу? Не знаю пока, но я люблю испанский футбол, и лига активно развивается.

Я влюбился в английский футбол, и я очень счастлив здесь; у меня есть контракт, и это очень счастливый этап моей жизни. Сейчас у меня есть время, чтобы подумать и восстановиться после травмы.

Надеюсь, однажды я смогу вернуться в Испанию и снова играть там, потому что это мой дом», — приводит слова Родри AS.

Напомним, Родри выступал в испанском «Вильярреале» с 2015 по 2018 годы, затем полузащитник перешёл в мадридский «Атлетико», где играл ещё один сезон.